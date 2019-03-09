СБУ подтвердила запрет австрийскому журналисту посещать Украину сроком на один год

Служба безопасности Украины подтвердила информацию о запрете австрийском журналисту Кристиану Вершютцу (Christian Wehrschutz) въезда в Украину сроком на один год.

"Основанием для такого решения стала необходимость обеспечения безопасности журналиста. Напомним, что Кристиан Вершютц отмечал в своем интервью о существующих угрозах его жизни в Украине", - сообщает СБУ на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

В спецслужбе отметили, что во избежание возможных провокаций во время пребывания австрийского журналиста в Украине, "СБУ в соответствии с законодательством приняла решение запретить ему въезд".

Как сообщалось, 8 марта пресс-секретарь ЕС сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что в Брюсселе известно о решении украинских властей запретить въезд в Украину австрийскому журналисту Кристиану Вершютцу (Christian Wehrschutz) и ожидают, что такие решения будут приняты в соответствии с основными правами и свободами, включая Европейскую конвенцию о правах человека.

"Мы ожидаем, что любые такие решения будут включать тщательное рассмотрение прав на свободу выражения мнений. Мы также ожидаем, что украинские власти воздержатся от введения каких-либо ненужных ограничений на свободный поток информации и свободу СМИ", - констатировал собеседник агентства.

Ранее первый замглавы Комитета Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Ольга Червакова сообщила, что Служба безопасности Украины запретила въезд в страну руководителю украинского бюро австрийского телеканала ORF К.Вершютцу по причине "угрозы, которую он представляет для национальной безопасности".