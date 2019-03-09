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13:18 09.03.2019

"Желтые жилеты" проведут "сидячую акцию" на Марсовом поле в Париже

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"Желтые жилеты" проведут "сидячую акцию" на Марсовом поле в Париже

В рамках 17-й "субботы действий" французское движение "желтых жилетов" организовало манифестацию,

которая движется от Триумфальной арки в сторону пятого округа Парижа.

Завершением должна стать "sit-in" - сидячая акция на Марсовом поле близ Эйфелевой башни.

Как отмечают французские СМИ, "желтые жилеты" готовятся к своему главному национальному дню действий 16 марта, к которому планируется завершить проводимые по инициативе президента Эмманюэля Макрона общенациональные дебаты, предложенные им после начала мощного протестного движения в ноябре прошлого года.

За почти четыре месяца еженедельных акций масштабы движения протеста пошли на спад.

В предыдущую субботу, 2 марта, по данным МВД, во Франции в манифестациях и других протестных мероприятиях приняли участие 39,3 тыс. человек, из которых 4 тысячи - в Париже.

Как и обычно, окончательные цифры общего числа участников нынешней акции станут известны только вечером.

Манифестации "желтых жилетов" объявлены также в Лионе, Безансоне, Страсбурге, Лилле, Бордо, Монпелье, Авиньоне и ряде других французских городов.

Теги: #париж #желтые_жилеты
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