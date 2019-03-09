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10:22 09.03.2019

Жительница Японии 116 лет записана самым старым человеком в мире в "Книгу рекордов" Гиннеса

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Жительница Японии 116 лет записана самым старым человеком в мире в "Книгу рекордов" Гиннеса

Японка Канэ Танака, которой сейчас 116 лет, признана в субботу самым старым человеком в мире, сообщает руководство "Книги рекордов" Гиннеса.

Согласно имеющимся документам, Канэ Танака родилась 2 января 1903 года, она была седьмым ребенком из восьми детей в семье. Сейчас она живет в префектуре Фукуока на юго-западе Японии. У нее четверо собственных детей и один приемный.

Прежняя рекордсменка, также японка, Тийо Мияко, скончалась в июле прошлого года в возрасте 117 лет. Абсолютный документально зафиксированный рекорд долгожительства принадлежит француженке Жанне-Луизе Кальмен, которая дожила до 122 лет.

Теги: #япония #гиннес #рекорд
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