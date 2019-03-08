Оболонский суд 20 марта рассмотрит заявления защиты Януковича об исправлении описок и разъяснения приговора по делу о госизмене

Оболонский районный суд Киева 20 марта рассмотрит заявления адвокатов экс-президента Украины Виктора Януковича об исправлении описок и разъяснения приговора по делу о государственной измене.

Как отмечается в сообщении пресс-службы суда, сторона защиты просит исключить из мотивировочной части приговора ссылку на обстоятельство, смягчающее наказание В.Януковича, – "совершение преступлений под влиянием зависимости от представителей власти Российской Федерации".

Адвокаты также просят исключить из приговора ссылку на видеозапись интервью с президентом России Владимиром Путиным, в котором он "трижды подчеркнул, что у него есть официальное обращение "легитимного президента Украины Януковича" об использовании Вооруженных сил РФ на территории Украины, которое он (В.Путин) с точки зрения международного права рассматривает как достаточное правовое основание для использования Вооруженных сил РФ на территории Украины".

Как сообщалось, 6 марта Киевский апелляционный суд вернул приговор по делу о госизмене В.Януковича с апелляционными жалобами его адвокатов в Оболонский суд Киева для рассмотрения заявлений об исправлении описок и о разъяснении приговора. Данное постановление обжалованию не подлежит.

25 февраля истек срок подачи апелляций на приговор В.Януковичу по делу о госизмене. 26 февраля Оболонский суд Киева сообщил, что 1 марта направит в апелляционный суд все поступившие жалобы. 1 марта Киевский апелляционный суд проинформировал, что определил состав коллегии для рассмотрения апелляций.

Кроме того, 22 февраля адвокат Александр Байдик обратился в суд с заявлениями об исправлении описок в приговоре. В Оболонском суде тогда указали, что вопрос об исправлении возможных опечаток будет решен после рассмотрения апелляций, что суд посчитал более приоритетным.

24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил В.Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации.

В то же время суд признал невиновным В.Януковича по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, что привело к гибели людей или другим тяжким последствиям.