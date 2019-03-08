Боевики утром 8 марта обстреляли украинские позиции, потерь нет - Минобороны

Незаконные вооруженные формирования один раз обстреляли позиции Объединенных сил на востоке Украины в пятницу, 8 марта, после объявления перемирия.

"С начала текущих суток по состоянию на 12.00 на линии боевого столкновения зафиксирован 1 прицельный вражеский обстрел. С 10.20 в районе Крымского с направления оккупированной Сентяновки враг вел непродолжительный обстрел из стрелкового оружия. Боевых потерь с начала текущих суток в составе подразделений Объединенных сил нет", - сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге в пятницу.

Как сообщалось, на заседании подгруппы по безопасности ТКГ в четверг была достигнута Договоренность о перемирии с полуночи 8 марта.

"Но, чтобы не было очень больших иллюзий, пока не будет гарантий со стороны РФ и прежде всего руководства РФ господина Путина или его представителей, к большому сожалению, на очень большой оптимизм надеяться не приходится", - прокомментировал договоренность представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук.

В свою очередь первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко сообщила, что совместное заявление ТКГ о прекращении огня с полуночи 8 марта подписано не было из-за отсутствия представителя РФ Бориса Грызлова.

В пресс-центре штаба операции Объединенных сил в пятницу утром сообщили, что с полуночи обстрелов позиций украинских войск зафиксировано не было.