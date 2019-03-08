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13:12 08.03.2019

Апакан и Сайдик приветствуют перемирие на Донбассе и надеются, что оно продлится и не только 8 марта

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Глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан и специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Мартин Сайдик приветствовали принятое на заседании ТКГ в четверг решение о прекращении огня на востоке Украины, сообщает отдел коммуникаций и связей с общественностью ОБСЕ в пятницу.

"Мы искренне приветствуем возобновление соглашения о прекращении огня, принятое Трехсторонней контактной группой. Оно вступило в силу в 00:01 (по киевскому времени) 8 марта 2019 года, совпав с Международным женским днем. Мы призываем к полному соблюдению режима прекращения огня, предусмотренного соглашением, далеко не только в этот праздник и надеемся, что это принесет пользу не только всем женщинам, но и всему населению Украины", - говорится в заявлении представителей ОБСЕ.

"Мы ценим то, что стороны вновь присоединились к минским соглашениям и призываем их принять все необходимые меры для обеспечения устойчивого и долгосрочного прекращения огня", - добавили Э.Апакан и М.Сайдик.

Как сообщалось, на заседании подгруппы по безопасности ТКГ в четверг была достигнута Договоренность о перемирии с полуночи 8 марта.

"Но, чтобы не было очень больших иллюзий, пока не будет гарантий со стороны РФ и прежде всего руководства РФ господина Путина или его представителей, к большому сожалению, на очень большой оптимизм надеяться не приходится", - прокомментировал договоренность представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук.

В свою очередь первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко сообщила, что совместное заявление ТКГ о прекращении огня с полуночи 8 марта подписано не было из-за отсутствия представителя РФ Бориса Грызлова.

В пресс-центре штаба операции Объединенных сил в пятницу утром сообщили, что с начала текущих суток обстрелов позиций украинских войск зафиксировано не было.

Теги: #сайдик #ткг #обсе #апакан
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