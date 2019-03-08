События

10:55 08.03.2019

В Киевской области на пожаре погибли двое детей

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В с.Синяк Вышгородского района (Киевская обл.) в результате пожара в частном жилом доме погибли двое детей и один человек госпитализирован, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"7 марта в 16.03 часов в с.Синяк Вышгородского района в частном жилом доме возник пожар, в результате которого погибли двое детей (2015 и 2018 г.р.) и один человек госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении.

Спасатели ликвидировали пожар в 19:30.

Причина пожара устанавливается.

Теги: #дети #украина #киевская_область #пожар
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