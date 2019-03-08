События

07:46 08.03.2019

В Киевской области в ДТП погибли пятеро человек и один госпитализирован

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В Киевской области в ДТП погибли пятеро человек и один госпитализирован

В с.Яблоновка Макаровского района (Киевская обл.) в результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля погибли пятеро человек и один пострадал, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"8 марта в 2.48 часа в с.Яблоновка Макаровского района водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего погибли 5 человек и 1 человек госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении.

Теги: #киевская_область #украина #дтп_жертвы
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Интерфакс-Украина
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