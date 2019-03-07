В Госдепе США почтили память Гандзюк

В Государственном департаменте Соединенных штатов Америки в четверг во время церемонии награждения женщин Международной премией за отвагу почтили память херсонской активистки Екатерины Гандзюк, сообщила пресс-служба посольства США в Киеве.

"Сегодня наши коллеги в Вашингтоне почтили память Екатерины Гандзюк во время церемонии награждения женщин Международной премией за отвагу. Катя подала достойный пример, выступая против коррупции и работая над улучшением жизни детей, перемещенных во время войны", - говорится в сообщении посольства в Твиттере.