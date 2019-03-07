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15:33 07.03.2019

Почти 41% украинцев поддерживают достижение мира на Донбассе через переговоры с РФ и представителями ОРДЛО - опрос "Софии"

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Почти 41% украинцев поддерживают достижение мира на Донбассе через переговоры с РФ и представителями ОРДЛО - опрос "Софии"

40,9% опрошенных украинцев считают, что мира на Донбассе нужно добиваться путем поиска решения на основе компромисса через прямые переговоры с руководством Российской Федерации, а также с представителями так называемых "ДНР" и "ЛНР", свидетельствуют данные опроса Центра социальных исследований "София".

Также, 36,1% опрошенных граждан Украины считают, что нужно "добиваться победы дипломатическим и военно-оборонительным путем, сочетая военное сдерживание "ЛНР/ДНР" и международные санкции против России".

Еще 9,7% респондентов считают, что установления мира на Донбассе нужно добиваться военным путем, проводя активные наступательные действия, а 8,2% выступают за "замораживание" конфликта и "отгораживание" от "ЛНР-ДНР", не признавая их. Еще 5,1% опрошенных затруднились ответить.

Опрос проводился с 26 февраля по 4 марта на всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Было опрошено 2018 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Теги: #оос #опрос #донбасс #ордло
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