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14:45 07.03.2019

В Мининформполитики Украины убеждены в позитивном решении апелляционного суда Амстердама по "скифскому золоту"

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В Мининформполитики Украины убеждены в позитивном решении апелляционного суда Амстердама по "скифскому золоту"

Первый заместитель министра информполитики Украины Эмине Джапарова рассчитывает исключительно на позитивное решение голландского апелляционного суда относительно экспонатов "скифского золота" ввиду "мощной" аргументации и четкой юридической позиции.

"11 марта в апелляционном суде Амстердама будет подниматься вопрос "скифского золота", - сказала она в четверг в Киеве на брифинге, посвященном презентации книги "Крым за занавесом. Путеводитель зоной оккупации".

По словам Э.Джапаровой, позицию Украины в апелляционной инстанции будет отстаивать делегация в составе представителей МИД, Минюста, Минкультуры, Мининформполитики, а также эксперты музейного дела.

"Позиция Украины мощная. У нас нет опасений, что будут какие-то решения не в пользу Украины", - подчеркнула первый замминистра.

Теги: #мининформполитики #скифское_золото #украина #джапарова
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