НАБУ провело около 20 обысков у фигурантов дел о коррупции в "оборонке", в том числе у отца и сына Гладковских – Сытник

Национальное антикоррупционное бюро Украины провело ряд обысков у фигурантов журналистского расследования о коррупции в оборонно-промышленном комплексе страны, в том числе и по месту жительства бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Олега Гладковского и его сына Игоря, сообщил директор НАБУ Артем Сытник.

"Исходя из того, что мы увидели в тех сюжетах мы зарегистрировали два производства. В рамках одного из них сегодня были проведены ряд обысков – около 20, в том числе и по месту проживания Игоря и Олега Гладковских, Виталия Жукова, Андрея Рогозы и др.", - сказал А.Сытник на брифинге в четверг в Киеве.