СБУ и САП задержали двух экс-сотрудников "Укргазвыдобування" за взятку 1 млн долл., им сообщено о подозрении

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила о подозрении двум бывшим должностным лицам ПАО "Укргазвыдобування", задержанным Службой безопасности Украины за получение 1 млн долл. взятки.

"6 марта 2019 года прокурорами САП при оперативном сопровождении СБУ задержали и сообщено о подозрении двум бывшим высокопоставленным лицам ПАО "Укргазвыдобування" уличенным в получении 1 млн долл. неправомерной выгоды", - сказано в сообщении САП на странице в соцсети Фейсбук в четверг.

За данное "вознаграждение" чиновники "Укргазвыдобування" подписали договор с частным обществом о поставках продукции на ПАО "Укргазвыдобування".

Служащим инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Сейчас указанные лица задержаны. В суд направлено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.