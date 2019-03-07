Власти Украины подготовили санкционный список иностранцев-"наблюдателей" на незаконных выборах президента РФ в Крыму - Черныш

В рамках противодействия легитимизации государства-оккупанта в украинском Крыму власти Украины подготовили санкционный список лиц, которые были "наблюдателями" на незаконно проведенных выборах президента РФ на полуострове, в который попали граждане 13 государств, сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Вадим Черныш.

"Сегодня по предложению МинВОТ еще одно важное решение принято правительством для противодействия легитимизации государства-оккупанта в украинском Крыму. Мы подготовили санкционный список, куда попали граждане 13 стран, которые были "наблюдателями" на незаконно проведенных выборах президента РФ в Крыму", - написал В.Черныш в своем аккаунте в Твиттер.