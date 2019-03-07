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11:30 07.03.2019

"Газпром" будет рад отставке Коболева – Омелян

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"Газпром" будет рад отставке Коболева – Омелян

Министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что смена главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева на другую кандидатуру сейчас сыграет на руку российскому "Газпрому".

Об этом он заявил в интервью "5 каналу" вечером 6 марта.

"Я боюсь, что как минимум, они ("Газпром" – ИФ) действительно рады. Поскольку никто до Коболева не смог поставить "Газпром" на колени. И фактически заслуга Коболева в том, что Украина стала геополитическим игроком в энергетической сфере. Он (Коболев – ИФ) использовал, как казалось России, их непревзойденность и всесильность в энергетике - они же давно говорили, что газ - это оружие, и внезапно оказалось, что этот вопрос - ахиллесова пята России. И он дважды разбил их в газовом арбитраже на международном уровне", - отметил В.Омелян.

Он также подчеркнул, что согласно его гражданской позиции, взнос А.Коболева в развитие украинской энергетической отрасли и геополитического развития еще будет соответственно оценен в будущем.

Одновременно В.Омелян прокомментировал свое решение проголосовать за проведение конкурса на должность главы "Нафтогаза".

"Моя точка зрения отличалась от одобренной Кабмином, но ее никто не поддержал. И поскольку я считаю, что решение (Кабмина – ИФ) должно быть единогласным, я поддержал эту позицию во время голосования", - отметил министр.

Теги: #омелян #газпром
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