Боевики не пропустили на подконтрольную им территорию Донбасса 3 из 4 грузовиков с гумпомощью от МККК – Госпогранслужба Украины

Боевики в четверг утром не пропустили через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" (Донецкая обл.) три из четырех грузовиков с гуманитарным грузом для мирных жителей от Международного комитета Красного Креста (МККК), следовавших на неконтролируемую правительством Украины часть Донбасса, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Для жителей Донецкой и Луганской областей направлялась гуманитарная помощь весом 83 тонны. При этом боевики вооруженных формирований РФ, без объяснения причин, на временно оккупированную территорию не пропустили 3 грузовика, которые вернулись на подконтрольную Украины территорию", - сообщает пресс-служба погранведомства в четверг утром.