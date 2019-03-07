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08:27 07.03.2019

В четверг днем частично ограничат движение транспорта на Южном мостовом переходе в Киеве

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В четверг днем частично ограничат движение транспорта на Южном мостовом переходе в Киеве

В четверг, 7 марта, на Южном мостовом переходе в связи с проведение ремонтных робот будет частично ограничено движение транспорта, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КП "Киевавтодор".

"С 11:00 до 16:00 7 марта в связи с ремонтными работами на Южном мостовом переходе будет частично ограничено движение транспорта в направлении с ул. Николая Бажана на Столичное шоссе", – говорится в сообщении, на официальном сайте КГГА в среду.

Коммунальщики просят с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанных с выполнением ремонтных работ.

Теги: #киев #движение #украина #мост #ограничение
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