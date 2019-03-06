США рассматривают новые санкции против Венесуэлы

Соединенные Штаты рассматривают вопрос о введении новых санкций против Венесуэлы, сообщил советник президента по нацбезопасности Джон Болтон в эфире телеканала Fox Business Network.

"Мы изучаем новые санкции, новые меры, чтобы ужесточить контроль над финансовыми средствами Мадуро (президент Венесуэлы Николас Мадуро - ИФ) и лишить его режим средств, которые ему нужны, чтобы оставаться у власти", - сказал он, сообщив, что пришел на интервью с заседания Совета национальной безопасности, где рассматривался этот вопрос.

Ранее спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс не исключил, что Соединенные Штаты могут ввести санкции против компаний и лиц третьих стран, связанных с Н.Мадуро.

"Мы такие меры, как вторичные санкции, еще не принимали. Безусловно, это возможно. Все будет зависеть от дальнейшего поведения режима", - отметил Э.Абрамс.

Он сказал, что США рассчитывают использовать "политическое, экономическое и финансовое давление" на венесуэльский режим, чтобы "обеспечить мирный демократический переход власти".

В ответ на просьбу пояснить, что имели в виду президент Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс, когда заявляли что "все меры остаются на повестке дня", Э.Абрамс заявил: "Никто не говорит о военных шагах Америки кроме самого режима и русских".