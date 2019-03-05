Суд взял под домашний арест кума бывшего и.о. главы ГФС Продана по подозрению в легализации незаконно приобретенного имущества

Следственный судья Соломенского районного суда Киева 4 марта избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для Максима Павицкого – кума бывшего и.о. главы Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Мирослава Продана. М.Павицкий подозревается в легализации имущества, полученного незаконным путем М.Проданом.

"Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и избрал для Максима Павицкого меру пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры на странице в Фейсбуке во вторник.

В САП проинформировали, что М.Павицкому сообщено о подозрении в совершении сделок с денежными средствами в сумме более 89 млн грн, которые были получены в результате незаконного обогащения и.о. главы ГФС М.Продана.

За эти средства М.Павицкий приобрел для М.Продана, в частности, две квартиры в новостройке ЖК "Французский квартал" стоимостью 6,7 млн грн, два дома в Турции стоимостью 78 млн грн, три автомобиля - Mercedes-benz GLE и две Toyota Land Cruiser (общей стоимостью 3,4 млн грн) и дом под Киевом.

М.Павицкому инкриминируется совершение преступления по ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.