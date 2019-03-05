Кабмин должен провести аудит "Укроборонпрома" и рассекретить гособоронзаказ до максимально возможного - Йованович после журналистских расследований

Посол США в Украине Мари Йованович настаивает на том, что правительство Украины должно провести аудит предприятий госконцерна "Укроборонпром" и провести расследование фактов коррупции после появления информации, изложенной в третьей части фильма-расследования команды журналистских расследований Bihus.Info о фактах коррупции в оборонно-промышленном комплексе Украины.

"Правительство Украины должно провести аудит "Укроборонпрома" и рассекретить гособоронзаказ до максимально возможного предела. Это будет способствовать прозрачности и борьбе с коррупцией в оборонном секторе", - сказала она на информационном марафоне "Диалоги во времени" во вторник в Киеве.

По словам М.Йованович, также должны быть проведены расследования коррупции в госконцерне "Укроборонпром".