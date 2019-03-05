Сотрудники СБУ задержали на взятке директора районного БТИ в Николаевской области

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно со следователями полиции и под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили на взятке директора межгородского Бюро технической инвентаризации одного из районов Николаевской области.

Как сообщает пресс-служба СБУ, оперативники установили, что чиновник, по предварительному сговору с другими чиновниками горсовета, требовал у местного предпринимателя более 100 тыс грн за то, чтобы не создавать искусственные препятствия для установления в районном центре рекламных конструкций.

Правоохранители задержали чиновника в рабочем кабинете во время получения всей суммы неправомерной выгоды. Начато уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом), ведется следствие.