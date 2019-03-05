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12:29 05.03.2019

Двух киевских патрульных задержали за получение взяток от водителей

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Двух киевских патрульных задержали за получение взяток от водителей

Работники внутренней безопасности Национальной полиции совместно со Службой безопасности Украины и прокуратурой задержали на получении 9,9 тыс. грн взятки двух сотрудников патрульной полиции Киева.

Как сообщает во вторник департамент внутренней безопасности Нацполиции, 26-летний старший лейтенант и 25-летний лейтенант патрульной полиции требовали взятки с водителей за непривлечение их к административной ответственности.

Было начато уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом)

"Совместно с руководством департамента патрульной полиции и следователями Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области работники внутренней безопасности задокументировали факт получения напарниками 3,8 тыс. грн от водителя. В следующий раз патрульные получили неправомерную выгоду в размере 9,9 тыс. грн. Сразу после передачи средств полицейских задержали", - сказано в сообщении.

Сейчас готовится сообщение о подозрении фигурантам и избрание меры пресечения.

По информации пресс-службы прокуратуры г.Киева, по результатам проведенных обысков у фигурантов были изъяли предмет неправомерной выгоды, а именно денежные средства в сумме 9,9 тыс. грн.

Теги: #взятка #патруль #коррупция #нацполиция
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