В "Укроборонпроме" уточнили детали реализации упомянутого в расследовании Bigus Info экспортного контракта в сфере авиаремонта в рамках ВТС с Казахстаном

В госконцерне "Укроборонпром" заявляют о некорректности обнародованной 4 марта журналистами проекта "Наши деньги" производства Bigus Info информации о реализации в 2016-2017 гг. входящей в госконцерн госкомпанией "Укрспецэкспорт" экспортного контракта на проведение капремонта двух транспортных Ан-26 для Казахстана и расценивают ее как проявление заангажированной журналистики.

"Информация, обнародованная программой "Наши деньги", имеет признаки манипуляций и является проявлением заангажированной журналистики: авторы не привели в сюжете точку зрения концерна, которая была предоставлена им по их запросу. Подчеркиваем, что информация о т. н. семикратном завышении цены на (закупленные в рамках авиаремонтного контракта-ИФ) приборы для Ан-26 является некорректной", - отмечается в распространенном во вторник заявлении пресс-службы госконцерна.

"В договоре с иностранным заказчиком было предусмотрено оснащение двух самолетов комплектами высотомеров по три прибора в каждом. Согласно условиям договора, указанные приборы подлежали замене на новые, изготовленные не позднее 2015 года. Украинские авиационные предприятия, к которым обращались представители концерна, сообщили об отсутствии этих высотомеров. Единственной компанией, которая согласилось поставить эти изделия, было ООО "АН-Сервис". Они были проверены специалистами ГП "410 завод ГА" и представителями заказчика", - поясняют в "Укроборонпроме".

"Отдельно отметим, что другие факты импорта в Украину подобных приборов (выпуска после 2014 года) официально не зафиксированы", - отмечают в госконцерне, уточняя : "Укроборонпром" не комментирует вопросы доставки высотомеров в Украину, учитывая, что предприятия концерна не предоставляли услуги по логистике.

В госконцерне также расценивают как крайне некорректные озвученные журналистами утверждения о стоимости закупленных комплектующих "без полного понимания ими всех нюансов формирования таможенной стоимости".

По оценкам госконцерна, оптимальную цену закупки российских комплектующих подтверждает факт приобретения их страной-заказчиком у украинской стороны, в противном случае комплектующие могли быть приобретены по более привлекательной цене непосредственно в стране – производителе РФ, выступающей партнером Казахстана в Таможенном союзе.

"Прибыль концерна по этой поставке была не менее (уровня) рентабельности всего контракта. Выполнение этого договора обеспечило работой несколько тысяч работников авиастроительной отрасли Украины, а его общая стоимость составила около $ 6 млн", - уточняют в госконцерне.