События

17:36 04.03.2019

НАБУ задержало действующего и бывшего директоров "Спецтехноэкспорта" по подозрению в растрате $2,2 млн

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НАБУ задержало действующего и бывшего директоров "Спецтехноэкспорта" по подозрению в растрате $2,2 млн

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) задержали действующего и бывшего директоров ГП ГХВП "Спецтехноэкспорта", который входит в состав госконцерна "Укроборонпром", по подозрению в растрате $2,2 млн

Как сообщается на странице НАБУ в соцсети Фейсбук, задержание произошло в понедельник, 4 марта.

"Также задержаны еще трое бывших должностных лиц госпредприятия", - сказано в сообщении НАБУ.

Теги: #набу #спецтехноэкспорт #растрата #задержание
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