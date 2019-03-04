НАБУ задержало действующего и бывшего директоров "Спецтехноэкспорта" по подозрению в растрате $2,2 млн

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) задержали действующего и бывшего директоров ГП ГХВП "Спецтехноэкспорта", который входит в состав госконцерна "Укроборонпром", по подозрению в растрате $2,2 млн

Как сообщается на странице НАБУ в соцсети Фейсбук, задержание произошло в понедельник, 4 марта.

"Также задержаны еще трое бывших должностных лиц госпредприятия", - сказано в сообщении НАБУ.