Порошенко публично призвал НАБУ и САП расследовать публикацию о коррупции в армии

Президент Украины Петр Порошенко призвал антикоррупционные органы объективно и непредвзято расследовать факты опубликованных коррупционных скандалов в оборонном секторе.

"Я публично обращаюсь к национальному антикоррупционному бюро с призывом расследовать резонансные публикации и расставить все точки над i", - cказал П.Порошенко в Николаеве.

"Если кто-то виноват, то должна быть ответственность. Кто добросовестно работает на укрепление обороноспособности, тем дать возможность защитить свое честное имя", - добавил глава государства.

"Вечером планирую переговорить по телефону с руководством НАБУ. Это новый антикоррупционный орган, который имеет репутацию точно независимого от украинской власти. Он максимально деполитизирован, и это очень важно для общественного доверия к результатам данного расследования", - сказал П.Порошенко.

Глава государства отметил, что украинское общество нуждается в объективном и честном расследовании, которое бы завоевало доверие людей.

"Я призываю все правоохранительные органы к максимальной открытости. Информируйте общественность настолько широко, насколько это только возможно, чтобы не нанести вред следствию", - добавил П.Порошенко.