Правоохранители накрыли в Киеве "сходку" криминальных авторитетов

Полиция воспрепятствовала проведению в одном из ресторанов Киева "сходки" криминальных авторитетов, возглавляемых "вором в законе" по прозвищу "Сфан".

Как сообщает в понедельник отдел коммуникации полиции Киева, на встречу в ресторане на бульваре Верховной Рады криминальные авторитеты собрались для обсуждения распределения власти и влияния на территории Украины.

По информации полиции, возглавлял "сходку" уроженец Грузии, "вор в законе" Лаша Джачвлиани ("Сфан"), которого короновали в 1985 году в Тбилиси. Он пытался наладить связи с другими авторитетами и стать "куратором" квартирных воров и разбойников.

Установлено, что "Сфан" до 2017 года находился в международном розыске за совершение вымогательства и взяточничества в Италии. Кроме того, ранее его задерживали в Киеве с наркотиками.

Правоохранители проверяют законность его пребывания на территории Украины.