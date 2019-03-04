Архиепископ Климент: Дело против меня не закрыто, опасность преследования сохраняется

Опасность преследования архиепископа Крымской епархии Православной церкви Украины (ПЦУ) Климента со стороны российских силовиков в аннексированном Крыму сохраняется, дело против него не закрыто, сообщает издание "Крым. Реалии" в воскресенье вечером.

"Цель (задержания – ИФ) – опорочить мое имя. Мол посмотрите, кто ездит к украинцам в тюрьмы: вор, который крадет сам у себя, и церковник, который ходит по улицам и матерится на людей. Сейчас административное дело, которое висит надо мной, не закрыто. Есть заявление о том, что я нецензурно выражался на рынке, этого свидетеля приводили в участок полиции, он обычный бездомный. Мы все смеялись, когда он вышел из отделения полиции и начал материться", – прокомментировал изданию архиепископ Климент.

Он подчеркнул, что не исключает дальнейших действий российских силовиков.

"Опасность моего преследования сохраняется. Я не в силах предсказать, что они придумают в дальнейшем, чтобы уничтожить меня как архиерея Крымской епархии в Крыму. Если мы посмотрим на дела украинских политзаключенных, то увидим, что во многих этих делах сначала появлялся административный протокол. По отдельным делам, например, у Андрея Захтея или Евгения Панова, даже аналогичный тому, который должны были оформить на меня – нецензурная лексика в публичном месте", – отметил архиепископ Климент.

Архиепископ поблагодарил патриарха Филарета и митрополита ПЦУ Епифания, украинского омбудсмена Людмилу Денисову, адвокатов Эмиля Курбединова и Николая Полозова, крымскотатарскую активистку Лилю Буджурову и подчеркнул, что "был задействован очень большой круг людей" для его освобождения.

Как сообщалось, в воскресенье днем в Симферополе архиепископ Климент был задержан и направлен в отделение полиции.

По сообщению Л.Денисовой, архиепископа Климента вывели из автобуса, объяснив, что в его сумках находятся вещи, которые якобы были украдены им из церкви. "Климент заверил меня, что в полиции лишь через полчаса после задержания узнали, кем он является, а само дело сфабриковали почти сразу", - написала Л.Денисова на своей странице в соцсети Facebook в воскресенье.

Омбудсмен заявила, что считает причиной задержания Климента его запланированную поездку в СИЗО г.Ростов-на-Дону для посещения там украинского политзаключенного Павла Гриба, на что ростовский суд ранее дал разрешение. "РФ боится, что всему миру станет известна правда о состоянии здоровья Павла. Им есть, что скрывать! До этого судебное заседание по Павлу перенесли, когда в Россию приехал врач, который должен был рассказать о реальном состоянии здоровья политзаключенного", - написала Л.Денисова.

Общественный активист Андрей Щекун сообщил, что архиепископа Климента задержали прямо в автобусе на центральном автовокзале Симферополя (ул.Киевская, 4), где он находился и на котором планировал ехать в Ростов-на-Дону, чтобы проведать П.Гриба. Изначально архиерея везли в Киевской райотдел полиции, позже он уточнил, что архиепископа увезли в центральный райотдел полиции Симферополя, где по состоянию на 13.20 он и находился в ожидании следователя и адвокатов.

Адвокат Э.Курбединов сообщил, что прибыл к архиерею в отделение полиции. "С архиепископом Симферопольским и Крымским Климентом все хорошо. Нахожусь рядом в отделе полиции. Сейчас даем объяснения. Все подробности позже", - написал он на своей странице в Facebook.

Видео выхода Климента из здания МВД общественная организация "Крымская солидарность" разместило на своей странице в Фейсбук. На видео видно как архиепископ вместе с адвокатами Эмилем Курбединовым и Николаем Полозовым сели в автомобиль правоохранителей и по комментарию последнего направились в Киевский райотдел полиции Симферополя для дачи показаний по новому заявлению.

Н.Полозов подал заявление в прокуратуру По факту незаконного удержания архиепископа Климента.

"По факту незаконного удержания архиепископа Климента в отделе полиции "Центральный" более 3-х часов подано заявление в прокуратуру через электронную форму", – написал он на своей странице в Фейсбук.

В 20.06 воскресенья архиепископа Климента отпустили не предъявив никаких обвинений.

"Архиепископа Климента отпустили без составления протокола. Он на свободе!", – написал Н.Полозов в своем аккаунте в Твиттер в воскресенье вечером.