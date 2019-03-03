Украинский военный ранен на Донбассе

Незаконные вооруженные формирования восемь раз открывали огонь по позициям Объединенных сил в воскресенье по состоянию на 18:00, применяя при этом запрещенное минскими договоренностями вооружение, один украинский военнослужащий получил ранение.

"В результате обстрелов один наш защитник был ранен. На обстрелы противника наши защитники каждый раз отвечали адекватным огнем. Потери противника уточняются", - сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

Боевики обстреляли позиции украинских войск в районе с.Водяное Волновахского района Донецкой области из минометов калибров 120 и 82 мм, в районе с.Гнутово Мариупольского горсовета - из 82-мм минометов. Из 120-мм минометов были обстреляны позиции у сел Новозвановка и Новоалександровка, а также г.Золотое Попаснянского района Луганской области, из 82-мм минометов вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов – у г.Попасная.

Из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов были обстреляны позиции Объединенных сил у пос.Новолуганское Бахмутского района Донецкой области, из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе с.Крымское Новоайдарского района Луганской области.

"Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сообщении.