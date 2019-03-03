В Кривом Роге горят торговые павильоны, пожар локализован

Крупный пожар в торговых павильонах на ул.Лермонтова в г.Кривой Рог Днепропетровской области возник в воскресенье днем, сообщается на официальном сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, информация о возгорании мусора в указанном месте поступила в ГСЧС в 14.24. "Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник на открытой территории, однако огонь опрокинулся на рядом расположенные торговые павильоны, которые имеют общую крышу… В 16:50 пожар локализован на площади 300 кв.м", - говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлечено 25 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.