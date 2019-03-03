Пограничники задержали граждан Армении и Молдовы, находившихся в международном розыске

Украинские пограничники разоблачили и задержали на протяжении минувших суток двух преступников-иностранцев, которые находились в международном розыске, сообщает отдел по работе со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины в воскресенье.

"Во время оформления пассажиров рейса в Объединенные Арабские Эмираты охранники границы выявили гражданина Армении. Вскоре выяснилось, что 32-летнего иностранца разыскивали правоохранительные органы Соединенных Штатов Америки для привлечения его к уголовной ответственности за совершение убийства", - говорится в сообщении.

"В международном пункте пропуска "Выступовичи" пограничники Житомирского отряда выявили иностранца, которого разыскивали в Румынии за контрабанду товаров. База данных международной криминальной полиции Интерпол сработала на 26-летнего молдованина, который планировал пешком через пункт пропуска попасть на территорию нашего государства", - рассказали в Госпогранслужбе.

В обоих случаях проинформировано Украинское бюро Интерпола в г.Киев, задержанные переданы сотрудникам Национальной полиции.