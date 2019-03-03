События

14:22 03.03.2019

В Ровенской области прошли учения МВД по обеспечению правопорядка на выборах

1 мин читать
В Ровенской области прошли учения МВД по обеспечению правопорядка на выборах

Более полутысячи сотрудников системы Министерства внутренних дел приняли участие в тактико-специальных учениях в Ровенской области с целью обеспечения правопорядка и взаимодействия между подразделениями системы МВД во время проведения выборов президента Украины, сообщается на официальном сайте Национальной полиции.

"Полицейские, спасатели и военнослужащие координировали свои действия от начала условной перевозки избирательной документации в участково-избирательную комиссию, взятие ее под охрану до возможной остановки работы УИК в связи с обнаружением подозрительного предмета, сообщения о минировании, возникновения задымления и отключения электроэнергии на участке. Участники учений отработали варианты блокирования работы УИК, транспортных коммуникаций, пунктов пропуска на государственной границе, возможные столкновения во время резонансного судебного заседания, возникновения пожаров, взрывов и их локализацию", - говорился в сообщении.

"Все службы продемонстрировали хороший результат и способны обеспечить публичный порядок во время выборов президента. В дальнейшем аналогичные учения будем проводить во всех отделах и отделениях области", - отметил глава Ровенской областной полиции Валерий Самчук по итогам учений.

Теги: #полиция #ввыборы #мвд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:20 03.03.2019
В Красноильске неизвестные повредили агитационную палатку "Батькивщины"

В Красноильске неизвестные повредили агитационную палатку "Батькивщины"

04:53 03.03.2019
В Сумской области полицейские разоблачили организаторов лаборатории по изготовлению психотропных веществ

В Сумской области полицейские разоблачили организаторов лаборатории по изготовлению психотропных веществ

14:07 02.03.2019
В Броварах сотрудник полиции насмерть сбил пешехода на переходе

В Броварах сотрудник полиции насмерть сбил пешехода на переходе

12:52 02.03.2019
Полиция в Украине расследует 112 уголовных производств, связанных с выборами и избирательной кампанией

Полиция в Украине расследует 112 уголовных производств, связанных с выборами и избирательной кампанией

21:40 01.03.2019
Избирательный процесс на президентских выборах будут обеспечивать 131 тысяча полицейских

Избирательный процесс на президентских выборах будут обеспечивать 131 тысяча полицейских

14:04 01.03.2019
Тимошенко рассчитывает, что МВД защитит честные выборы в Украине

Тимошенко рассчитывает, что МВД защитит честные выборы в Украине

13:53 01.03.2019
Тимошенко рассчитывает, что МВД защитит честные выборы в Украине

Тимошенко рассчитывает, что МВД защитит честные выборы в Украине

11:48 01.03.2019
В Харькове пассажир брызнул газовым баллончиком в лицо вагоновожатой трамвая, у нее ожог глаз

В Харькове пассажир брызнул газовым баллончиком в лицо вагоновожатой трамвая, у нее ожог глаз

13:43 28.02.2019
Полиция открыла 106 уголовных производств с начала предвыборной кампании

Полиция открыла 106 уголовных производств с начала предвыборной кампании

05:49 28.02.2019
В Мариуполе изъят крупный арсенал оружия – полиция

В Мариуполе изъят крупный арсенал оружия – полиция

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Министр Фриз обсудила с украинским волонтерами из США построение системы ветеранских госпиталей

Порошенко подписал закон о предоставлении природным территориям Куяльницкого лимана статуса курорта госзначения

Полторак подписал приказ о повышении с 1 апреля доплат военным ВСУ, находящимся в зоне ООС

Выведенный на орбиту новейший космический корабль Crew Dragon функционирует штатно – НАСА

Боевики четырежды открывали огонь по позициям ВСУ, ранен один военный

ПОСЛЕДНЕЕ

Пограничники задержали граждан Армении и Молдовы, находившихся в международном розыске

Правоохоронці затримали на трасі "Київ-Одеса" велику контрабандну партію білоруських цигарок

Правоохранители задержали на трассе "Киев-Одесса" крупную контрабандную партию белорусских сигарет

В Киеве в понедельник ожидаются сильные порывы ветра - Укргидрометцентр

Министр Фриз обсудила с украинским волонтерами из США построение системы ветеранских госпиталей

В высокогорье Закарпатья на начало недели объявлена значительная опасность схода лавин

ГСЧС сообщает о начале проверки безопасности избирательных участков

В Луганской области задержан пособник боевиков – Нацгвардия

Таллин хочет зарабатывать на автомобильных пробках более 70 млн евро ежегодно

В Ивано-Франковской области сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА