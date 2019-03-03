В Ровенской области прошли учения МВД по обеспечению правопорядка на выборах

Более полутысячи сотрудников системы Министерства внутренних дел приняли участие в тактико-специальных учениях в Ровенской области с целью обеспечения правопорядка и взаимодействия между подразделениями системы МВД во время проведения выборов президента Украины, сообщается на официальном сайте Национальной полиции.

"Полицейские, спасатели и военнослужащие координировали свои действия от начала условной перевозки избирательной документации в участково-избирательную комиссию, взятие ее под охрану до возможной остановки работы УИК в связи с обнаружением подозрительного предмета, сообщения о минировании, возникновения задымления и отключения электроэнергии на участке. Участники учений отработали варианты блокирования работы УИК, транспортных коммуникаций, пунктов пропуска на государственной границе, возможные столкновения во время резонансного судебного заседания, возникновения пожаров, взрывов и их локализацию", - говорился в сообщении.

"Все службы продемонстрировали хороший результат и способны обеспечить публичный порядок во время выборов президента. В дальнейшем аналогичные учения будем проводить во всех отделах и отделениях области", - отметил глава Ровенской областной полиции Валерий Самчук по итогам учений.