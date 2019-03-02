Инспекторы ГСЧС начали проверки безопасности избирательных участков по всей Украине

Инспекторы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям начали проверять по всей стране состояние помещений и зданий, которые планируется использовать в качестве избирательных участков на президентских выборах. Как сообщает пресс-служба ГСЧС в субботу, главная цель таких проверок – установление реальной готовности объектов к процессу волеизъявления граждан во время выборов президента Украины.

Проверяется состояние эвакуационных выходов и путей, противопожарного водоснабжения, первичных средств пожаротушения, наличие соответствующей документации (планы пожаротушения, сведения о проведении инструктажей с лицами, задействованными в избирательный процесс и др.). По результатам проверок руководителям объектов даются рекомендации по устранению выявленных противопожарных недостатков, а также определяются контрольные сроки для решения этих вопросов.

На текущей неделе такая отработка объектов прошла в Кировоградской области, в Корсунь-Шевченковском и Уманском районах Черкасской области, в Житомирской области, где инспекторы ГСЧС провели встречи с председателями и членами окружных избирательных участков.

Кроме того, с целью повышения готовности подразделений в случае возникновения чрезвычайных происшествий и пожаров на объектах, которые будут задействованы на выборах, по всей стране проводятся соответствующие тактико-специальные учения, чтобы обеспечить всем участникам избирательного процесса безопасные условия для волеизъявления.

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта.