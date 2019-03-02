События

11:44 02.03.2019

Инспекторы ГСЧС начали проверки безопасности избирательных участков по всей Украине

1 мин читать
Инспекторы ГСЧС начали проверки безопасности избирательных участков по всей Украине

Инспекторы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям начали проверять по всей стране состояние помещений и зданий, которые планируется использовать в качестве избирательных участков на президентских выборах. Как сообщает пресс-служба ГСЧС в субботу, главная цель таких проверок – установление реальной готовности объектов к процессу волеизъявления граждан во время выборов президента Украины.

Проверяется состояние эвакуационных выходов и путей, противопожарного водоснабжения, первичных средств пожаротушения, наличие соответствующей документации (планы пожаротушения, сведения о проведении инструктажей с лицами, задействованными в избирательный процесс и др.). По результатам проверок руководителям объектов даются рекомендации по устранению выявленных противопожарных недостатков, а также определяются контрольные сроки для решения этих вопросов.

На текущей неделе такая отработка объектов прошла в Кировоградской области, в Корсунь-Шевченковском и Уманском районах Черкасской области, в Житомирской области, где инспекторы ГСЧС провели встречи с председателями и членами окружных избирательных участков.

Кроме того, с целью повышения готовности подразделений в случае возникновения чрезвычайных происшествий и пожаров на объектах, которые будут задействованы на выборах, по всей стране проводятся соответствующие тактико-специальные учения, чтобы обеспечить всем участникам избирательного процесса безопасные условия для волеизъявления.

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта.

Теги: #гсчс #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:48 02.03.2019
Глава СБУ: Система "Выборы" устойчива

Глава СБУ: Система "Выборы" устойчива

08:35 02.03.2019
Лишь 40 тысяч украинцев хотят изменить адрес голосования на выборах, что ничтожно мало - министр юстиции

Лишь 40 тысяч украинцев хотят изменить адрес голосования на выборах, что ничтожно мало - министр юстиции

23:51 01.03.2019
Система "Выборы" устойчива, заверяет глава СБУ

Система "Выборы" устойчива, заверяет глава СБУ

23:04 01.03.2019
Лишь 40 тысяч украинцев хотят изменить адрес голосования на выборах, что ничтожно мало

Лишь 40 тысяч украинцев хотят изменить адрес голосования на выборах, что ничтожно мало

21:40 01.03.2019
Избирательный процесс на президентских выборах будут обеспечивать 131 тысяча полицейских

Избирательный процесс на президентских выборах будут обеспечивать 131 тысяча полицейских

20:48 01.03.2019
Букмекеры повысили ставки на президентство Гриценко после снятия Садового в его пользу

Букмекеры повысили ставки на президентство Гриценко после снятия Садового в его пользу

20:39 01.03.2019
Букмекеры повысили ставки на президентство Гриценко после снятия Садового в его пользу

Букмекеры повысили ставки на президентство Гриценко после снятия Садового в его пользу

19:23 01.03.2019
Залищук и Найем заявили, что поддержат Гриценко

Залищук и Найем заявили, что поддержат Гриценко

18:47 01.03.2019
У Зеленского показали официального представителя "Зе!Команды" в Полтаве

У Зеленского показали официального представителя "Зе!Команды" в Полтаве

16:22 01.03.2019
Гнап готов отказаться от участия в президентской кампании в пользу Гриценко, но для этого нужно решение "Силы людей"

Гнап готов отказаться от участия в президентской кампании в пользу Гриценко, но для этого нужно решение "Силы людей"

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Выведенный на орбиту новейший космический корабль Crew Dragon функционирует штатно – НАСА

Боевики четырежды открывали огонь по позициям ВСУ, ранен один военный

У Гаагского арбитража нет юрисдикции на рассмотрение иска "Нафтогаза" и других к РФ - Минюст России

Технические эксперты МВФ с 5 по 13 марта будут работать в Украине

"Нафтогаз" изучает возможность закачки дополнительного объема газа в ПХГ на случай провала переговоров с "Газпромом" по транзиту - глава НАК

ПОСЛЕДНЕЕ

Ночные морозы удержатся во многих областях Украины

Полиция ищет лжеминера супермаркета в Харькове

СБУ блокировала в Одесской области контрабанду импортных сигарет

Глава НАСА назвал запуск новейшего американского космического корабля Crew Dragon революционным шагом на пути к полетам на Луну и Марс

Выведенный на орбиту новейший космический корабль Crew Dragon функционирует штатно – НАСА

К МКС отправился новейший американский космический корабль Crew Dragon в непилотируемом режиме

Полиция Харькова разыскивает двух мошенников по растаможке автомобилей, из-за которых пострадали более ста человек

На мосту Патона в Киеве частично ограничат движение транспорта

Боевики четырежды открывали огонь по позициям ВСУ, ранен один военный

Полиция изъяла у двух безработных более 5 кг наркотиков и психотропов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА