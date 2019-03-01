Боевики с полуночи три раза обстреляли позиции ООС, ранен украинский военный

Незаконные вооруженные формирования в пятницу с начала суток осуществили три обстрела позиций операции объединенных сил, один украинский военный получил ранения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"На протяжении суток противник три раза обстрелял позиции наших войск, дважды применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. (…) В результате обстрелов один наш защитник был ранен", - говорится в сводке пресс-центра (по состоянию на 18:00) на странице в Фейсбуке.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывали огонь из минометов калибра 82 мм в районе населенного пункта Пески.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял украинские позиции дважды: из минометов 120-го калибра - вблизи поселка Новолуганское; из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе н.п.Шумы.

В сообщении указано, что украинские подразделения дали противнику адекватный ответ. Так, над одной из позиций военнослужащие объединенных сил из стрелкового оружия сбили вражеский беспилотный летательный аппарат, совершавший корректировку огня артиллерии.

"Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - подытожили в штабе.