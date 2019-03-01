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15:14 01.03.2019

Мининформполитики призывает украинцев требовать включения украинского ТВ отелях за границей

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Мининформполитики призывает украинцев требовать включения украинского ТВ отелях за границей

Министерство информационной политики Украины намерено запустить информационную кампанию с обращением к украинским гражданам, чтобы они во время поездок за границу требовали включать им украинские телеканалы в отелях.

Как рассказал государственный секретарь Мининформполитики Артем Биденко на пресс-конференции в пятницу в Киеве, на данный момент иновещание активно развивается, и недавно украинское иновещание появилось в Беларуси, а в ближайшее время будет презентован вход в кабельные сети данной страны.

А.Биденко отметил, что в 2018 году было заключено более 70 новых соглашений с разными кабельными сетями за границей, в основном в Западной Европе, а в 2019 году будет проводиться робота по Южной и Северной Америке.

Госсекретарь Мининформполитики отметил, что за границей в отелях в большинстве случаев настроены те каналы, которые, по мнению собственников, важнее исходя из потока посетителей, и не всегда это украинские каналы.

"Тут очень важная работа на нас, как на украинцах. Когда приезжаем в отель или когда покупаем тур, мы должны просить турагентство предупредить принимающею сторону, чтобы был украинский телеканал. Так как возможность подключить UA.TV есть почти во всех странах мира", - подчеркнул А.Биденко.

Госсекретарь добавил, что украинские каналы можно ловить" даже в России.

"Мы планируем в этом году небольшую информационную кампанию, направленную на украинцев: когда едите за границу, требуйте, чтобы вам включали украинское ТВ, это возможно", - сообщил он.

Теги: #биденко #мининформполитика
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