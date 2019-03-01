События

11:01 01.03.2019

Четыре человека пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса во Львовской области

1 мин читать
Четыре человека пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса во Львовской области

Во Львовской области при столкновении микроавтобуса и рейсового автобуса пострадали четыре человека.

Как сообщает в пятницу пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, авария произошла 28 февраля возле с.Дубино Сколивского района.

В результате столкновения микроавтобуса Mercedes Sprinter, рейсового автобуса сообщением Стрий - Завадка и автомобиля Fiat Dukato пострадали 3 пассажира Mercedes и один пассажир автобуса.

Одного из пострадавших в микроавтобусе зажало деформированными конструкциями и его смогли освободить при помощи гидравлических ножниц.

Причины аварии устанавливаются.

Теги: #дтп #автобус #львовская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:58 01.03.2019
Водитель украинского автобуса погиб, двое пассажиров ранены в ночном ДТП в Польше

Водитель украинского автобуса погиб, двое пассажиров ранены в ночном ДТП в Польше

09:31 01.03.2019
ДТП на Броварском проспекте в Киеве, есть жертвы

ДТП на Броварском проспекте в Киеве, есть жертвы

17:37 26.02.2019
Адвокат осужденной за смертельное ДТП в центре Харькова Зайцевой: решение об апелляции еще не принято

Адвокат осужденной за смертельное ДТП в центре Харькова Зайцевой: решение об апелляции еще не принято

16:20 26.02.2019
Суд приговорил обвиняемых в смертельном ДТП в центре Харькова Зайцеву и Дронова к максимальным срокам лишения свободы – 10 годам

Суд приговорил обвиняемых в смертельном ДТП в центре Харькова Зайцеву и Дронова к максимальным срокам лишения свободы – 10 годам

12:06 24.02.2019
Жительница Львовщины отправляла с мобильного отца угрозы кандидату в президенты Украины

Жительница Львовщины отправляла с мобильного отца угрозы кандидату в президенты Украины

10:50 24.02.2019
ДТП в Одессе, есть жертвы

ДТП в Одессе, есть жертвы

22:53 22.02.2019
В результате ДТП на трассе "Киев-Чоп" погибли три человека

В результате ДТП на трассе "Киев-Чоп" погибли три человека

12:00 22.02.2019
В центре Киева перевернулся грузовик с кирпичами

В центре Киева перевернулся грузовик с кирпичами

07:39 20.02.2019
Число погибших в ДТП на Полтавщине увеличилось до пяти человек

Число погибших в ДТП на Полтавщине увеличилось до пяти человек

22:25 17.02.2019
Боевики обстреляли авто украинской стороны СЦКК

Боевики обстреляли авто украинской стороны СЦКК

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

С 15 марта возобновляется регулярное авиационное сообщение с Ужгородом – Порошенко

В Закарпатье в горах потерялось двое туристов, ведутся поиски

Боевики 13 раз за сутки открывали огонь по позициям ВСУ, без потерь

Суд признал недействительным и противоправным постановление ЦИК с разъяснением по агитации, удовлетворив иск Гриценко

Суд арестовал два особняка Фирташа в Лондоне по требованию банка ВТБ

ПОСЛЕДНЕЕ

В Харькове пассажир брызнул газовым баллончиком в лицо вагоновожатой трамвая, у нее ожог глаз

Минздрав Украины внедряет использование оценки медтехнологий

С 15 марта возобновляется регулярное авиационное сообщение с Ужгородом – Порошенко

В апреле в КПИ пройдет экономический форум в рамках проекта по популяризации Украины в мире через культурную дипломатию - вице-премьер

"Харьковский бронетанковый завод" модернизирует поставляемые в подразделения ДШВ и морпехов танки Т-80БВ

Из Дели вылетела часть украинцев, рейс которых был отмене накануне, остальные – вечером и в субботу

Киевсовет утвердил правила использования единого е-билета

Незаконно выделенная под гаражи территория бывшего завода в центре Харькова возвращена общине

В Закарпатье в горах потерялось двое туристов, ведутся поиски

Пхеньян и Вашингтон договорились о продолжении диалога – ЦТАК

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА