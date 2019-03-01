Четыре человека пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса во Львовской области

Во Львовской области при столкновении микроавтобуса и рейсового автобуса пострадали четыре человека.

Как сообщает в пятницу пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, авария произошла 28 февраля возле с.Дубино Сколивского района.

В результате столкновения микроавтобуса Mercedes Sprinter, рейсового автобуса сообщением Стрий - Завадка и автомобиля Fiat Dukato пострадали 3 пассажира Mercedes и один пассажир автобуса.

Одного из пострадавших в микроавтобусе зажало деформированными конструкциями и его смогли освободить при помощи гидравлических ножниц.

Причины аварии устанавливаются.