Пхеньян и Вашингтон договорились о продолжении диалога – ЦТАК

На встрече в Ханое лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп условились, что диалог по денуклеаризации Корейского полуострова и восстановлению отношений между двумя странами будет продолжен, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в пятницу.

"Они договорились о поддержании тесных контактов друг с другом по вопросам денуклеаризации Корейского полуострова и эпохальном развитии отношений между КНДР и США в будущем, а также о продолжении продуктивного диалога по проблемам, которые обсуждались на саммите в Ханое", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Ким Чен Ын "поблагодарил совершившего длительную поездку Трампа за его позитивные усилия, направленные на успех встречи и переговоров, и пообещавшего новую встречу при прощании".

Вместе с тем, как отметили наблюдатели, не сообщается, что саммит завершился без подписания итогового документа.

На пресс-конференции после неожиданно завершившегося ранее намеченного срока саммита Д.Трамп объяснил, что КНДР поставила в качестве условия дальнейших действий в области денуклеаризации отмену американских санкций.

"Мы говорили об этом (санкциях - ИФ). Северная Корея хотела, чтобы мы полностью сняли санкции, но мы не можем этого сделать", - сказал Д.Трамп.

В то же время, как сообщил журналистам министр иностранных дел КНДР Ли Ен Хо, Ким Чен Ын в ходе переговоров с Д.Трампом не предлагал полностью отменить санкции в отношении Северной Кореи, а предложил лишь частичное смягчение санкционного режима в обмен на то, что Пхеньян прекратит ракетно-ядерные испытания на постоянной основе.

"Мы предлагали не отмену всех санкций, а их частичную отмену", - заявил министр. По его словам, в обмен на это Пхеньян был готов "навсегда и полностью" закрыть ядерные объекты в Йонбене.

Южнокорейское агентство "Ренхап" приводит слова замглавы МИД Северной Кореи Чхой Сон Хуэя, который заявил, что "руководитель Ким Чен Ын, возможно, лишился энтузиазма в области сделки с США в будущем".