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02:17 01.03.2019

Тимошенко: нужно объединять усилия для проведения честных выборов, но оставить людям варианты для выбора

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Тимошенко: нужно объединять усилия для проведения честных выборов, но оставить людям варианты для выбора

Кандидат в президенты Украины, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко считает, что политики должны объединить усилия для обеспечения честных и свободных выборов в стране, но при этом у граждан должны быть варианты для выбора президента.

"Нужно объединять усилия, но оставить людям право выбора, чтобы у нас была не одна "коммунистическая партия", а чтобы у людей всегда был выбор, и они могли этот выбор свободно и без фальсификаций делать", - сказала она в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".

Ю.Тимошенко считает, что сегодня в Украине нужно вести дискуссию не о том, как поменяются лица при власти, а о том, как полностью изменить отношения общества и власти.

"Наша проблема в том, что в каждой ветви власти есть контролирующие органы, которые они сами формируют, и сами себя контролируют и привлекают к ответственности. Гражданское общество вместе с теми политиками, которые претендуют на победу на выборах, должны сформировать правильное видение, правильную систем", - отметила она.

Ю.Тимошенко призвала всех кандидатов в президенты к такой совместной работе. "Да, мы конкуренты, да, мы сегодня боремся на президентских выборах, но мы обязаны уже сегодня интеллектуально объединяться и пошагово, с первого дня после инаугурации, видеть пути изменения системы", - подчеркнула она.

Теги: #тимошенко #украина #кандидаты #выборы
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