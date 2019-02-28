Формулировки президентского законопроекта о незаконном обогащении делают невозможным привлечение чиновников к ответственности – ЦПК

Президентский законопроект относительно уголовной ответственности за незаконное обогащение (№10110) содержит формулировку, которая делает невозможным привлечение чиновников к ответственности за приобретение имущества за необоснованные доходы, заявляет общественная организация "Центр противодействия коррупции" (ЦПК).

"Для привлечения чиновников к ответственности за необоснованные состояние следствию нужно будет доказывать, что такой чиновник не получал взятки или не злоупотреблял властью или служебным положением. Проще говоря, прокурор будет обязан представить отдельные доказательства, подтверждающие невиновность чиновника в двух преступлениях (злоупотребление и взятки), а уже потом речь может идти о незаконном обогащении", - сказано в сообщении на сайте ЦПК в четверг вечером.

По мнению антикоррупционной организации, это "фактически означает, что следствие должно проводить отдельные следственные действия, чтобы опровергнуть эти два преступления", но таких полномочий не предусматривает Уголовный процессуальный кодекс (УПК).

"С такой формулировкой невозможно будет привлечь чиновников к ответственности за приобретение имущества, которое не объясняется их официальными доходами", - отмечают в ЦПК.

В сообщении указывается, что президентский законопроект ухудшает формулировки преступления незаконного обогащения, введенные во времена бывшего президента Украины Виктора Януковича 2011 года.

"Именно тогда впервые приняли эту статью, но прописали ее таким образом, чтобы исключить наказание за незаконное обогащение. Тогда под незаконным обогащением понималось получение неправомерной выгоды. Однако, если раньше для наказания чиновника за незаконные доходы необходимо доказать получение взятки, то сейчас Порошенко предлагает доказать, что чиновник не получал взятку и не злоупотреблял своей должностью", - сказано в сообщении.

В ЦПК также подчеркивают, что повторная криминализация незаконного обогащения также не позволит привлечь к ответственности 65 лиц, в отношении которых сейчас есть соответствующие производства в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

"Эти дела в любом случае будут закрыты, а доказательства – уничтожены. Амнистию также получили чиновники, которые незаконно обогащались после Революции Достоинства. Поскольку уголовный закон, ужесточающий ответственность, не может иметь обратной силы во времени, чиновники со свежеприобретенными коррупционными доходами в любом случае остаются безнаказанными", - сообщает антикоррупционная организация.

Ранее в этот день в Верховной Раде Украины был зарегистрирован президентский законопроект о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно ответственности за незаконное обогащение (№10110). Данный документ возлагает на органы досудебного расследования обязанность доказывать правомерность получения представителем власти в собственность активов и наказание за незаконное обогащение, когда нет признаков злоупотребления служебным положением и взяточничества.

Как сообщалось, 27 февраля Конституционный суд Украины обнародовал решение о признании неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

КС пришел к выводу, что ст. 368-2 не соответствует "требованиям четкости, точности и однозначности, поэтому противоречит юридической определенности как составляющей принципа верховенства права, закрепленного в статье 8 Конституции Украины".

Конституционный суд указал, что конституционные предписания относительно презумпции невиновности и недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников должны применяться в равной степени ко всем лицам. Конституция Украины не допускает сужения или отмены этих гарантий в отношении отдельных категорий лиц