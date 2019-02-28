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21:36 28.02.2019

Порошенко и Домбровскис обсудили необходимость усиления давления на Кремль для выполнения Россией Минских соглашений

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Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент Европейской комиссии по вопросам евро и социального диалога, финансовой стабильности, финансовых услуг и Союза рынков капитала Валдис Домбровскис в ходе состоявшейся в четверг вечером встречи обсудили ситуацию на Донбассе, в азово-Черноморском регионе, a также состояние реализации кредитного соглашения между Украиной и Евросоюзом.

            "Глава Украинского государства и вице-президент Европейской комиссии обсудили необходимость усиления давления на Кремль, в частности для полного выполнения российской стороной Минских соглашений, остановки ползучей аннексии Азовского моря, освобождения всех украинских военнопленных, возвращения оккупированных территорий", - сообщает в четверг вечером пресс-служба главы Украинского государства.

            П.Порошенко приветствовал запланированный визит В.Домбровскиса на украинское Приазовье и обратился к вице-президенту ЕК с предложением по разработке ЕС специального пакета социально-экономической помощи этому региону.

            "Собеседники также обсудили состояние реализации Меморандума о взаимопонимании и Кредитного соглашения между Украиной и Европейским Союзом относительно Четвертой программы макрофинансовой помощи Украине в объеме 1 млрд евро", - говорится в сообщении.

            Вице-президент Еврокомиссии высоко оценил усилия президента и правительства Украины по внедрению политических и социально-экономических реформ и заверил в продолжении всесторонней поддержки Украины со стороны Евросоюза на пути преобразований и имплементации Соглашения об ассоциации.

            П.Порошенко наградил В.Домбровскиса орденом князя Ярослава мудрого II степени "за значительный личный вклад в развитие сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом, весомые заслуги в отстаивании государственного суверенитета и территориальной целостности, поддержку реализации реформ и евроинтеграционного курса Украины".

Теги: #домбровскис #еврокомиссия #порошенко #украина
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