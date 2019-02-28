В съезде юрвузов по избранию членов ВСП объявлен перерыв

В съезде представителей юридических вузов, которые должны избрать двух членов Высшего совета правосудия (ВСП) объявлен перерыв из-за попытки принять участие в съезде представителей правоохранительных вузов, которые по законодательству не могут участвовать в избрании членов ВСУ, сообщил заместитель министра юстиции по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов.

"Сегодня был фактически сорван съезд представителей юридических вузов, которые должны были избрать двух членов Высшего совета правосудия. К участию в съезде пытались попасть представители правоохранительных вузов. Закон о ВРП четко указывает в п.6 ст.13 что к съезду не допускаются представители военных учебных заведений", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Он отметил, что определение военных учебных заведений содержится в п.6 ст.1 закона о высшем образовании, где указано, что военными учебными заведениями считаются ЗВО государственной формы собственности, осуществляющие подготовку курсантов, адюнктов или начальствующего состава для нужд МВД, Нацполиции, ВСУ, СБУ, пограничников, гражданской защиты и других формирований.

Таким образом, все ведомственные вузы "силовых" ведомств являются военными учебными заведениями и не могут делегировать своих представителей на съезд и соответственно участвовать в избрании членов Высшего совета правосудия", - написал С.Петухов

По его словам, в съезде юридических вузов объявлен перерыв до 14 марта.