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13:06 28.02.2019

В Италии задержаны, арестованы или приговорены более 150 украинских моряков, в Греции – 186, сообщили в МИД

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В Италии задержаны, арестованы или приговорены более 150 украинских моряков, в Греции – 186, сообщили в МИД

 В Италии были задержаны, арестованы или уже получили приговоры за незаконную деятельность более 150 украинских моряков, в Греции - 186 моряков, проинформировал директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

"К сожалению, в последнее время участилось количество случаев, когда наши моряки попадают в пиратский плен, когда наших моряков используют преступные группировки для перевозки нелегалов, контрабанды и т.д. Количество наших моряков, которые задержаны, арестованы или уже получили свои приговоры, высоко: более 150 лиц - в Италии, 186 - в Греции", - рассказал он журналистам в четверг в Киеве.

С.Погорельцев отметил, что в 2018 году 64 моряка были освобождены и возвращены домой.

Он добавил, что на базе профсоюза работников морского транспорта Украины в Одессе, Измаиле и Херсоне были открыты информационные офисы помощи морякам.

Теги: #италия #греция #арест #моряки #мид
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