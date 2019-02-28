События

04:38 28.02.2019

Пограничники обнаружили в товарняке на границе с Польшей 3 тысячи пачек сигарет

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Пограничники обнаружили в товарняке на границе с Польшей 3 тысячи пачек сигарет

Три тысячи пачек сигарет обнаружили сотрудники Государственной пограничной службы Украины в товарном поезде с железной рудой в пункте пропуска для железнодорожного транспорта "Мостиска".

Как сообщает пресс-служба Мостиского пограничного отряда Госпогранслужбы, пограничники обнаружили ящики с сигаретами в одном из полугвагонов под шаром руды. В общей сложности из руды выкопали и изъяли 3 тысяч пачек контрабандных сигарет различных марок.

Найденный контрабандный груз передан сотрудникам таможни.

Теги: #сигареты #жд #польша #контрабанда #украина
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