Пограничники обнаружили в товарняке на границе с Польшей 3 тысячи пачек сигарет

Три тысячи пачек сигарет обнаружили сотрудники Государственной пограничной службы Украины в товарном поезде с железной рудой в пункте пропуска для железнодорожного транспорта "Мостиска".

Как сообщает пресс-служба Мостиского пограничного отряда Госпогранслужбы, пограничники обнаружили ящики с сигаретами в одном из полугвагонов под шаром руды. В общей сложности из руды выкопали и изъяли 3 тысяч пачек контрабандных сигарет различных марок.

Найденный контрабандный груз передан сотрудникам таможни.