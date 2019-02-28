События

03:40 28.02.2019

Переговоры Ким Чен Ына и Трампа нацелены на достижение исторических результатов – ЦТАК

1 мин читать
Переговоры Ким Чен Ына и Трампа нацелены на достижение исторических результатов – ЦТАК

Нынешняя встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа преследует цели достижения "эпохальных результатов", сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Значительный прогресс, достигнутый в двусторонних отношениях после сингапурского саммита получил высокую оценку, состоялся искренний и глубокий обмен мнениями с целью достижения всеобъемлющих и эпохальных результатов на переговорах, что отвечает интересам и ожидания всего мира", - говорится в сообщении агентства по итогам завершившегося в среду первого дня саммита.

В нем отмечается, что саммит состоялся благодаря "горячему желанию" и "необыкновенной решимости" лидеров двух государств покончить с конфронтацией и враждебностью и принести на их место мир и процветание.

Агентство сообщает, что Ким Чен Ын сказал за ужином американскому президенту, что им удалось преодолеть "недоверие, непонимание, враждебность и старое мышление".

"Он добавил, что нынешний период требует намного более глубокого осмысления, усилий и сдержанности, чем когда бы то ни было", - сообщает ЦТАК.

Теги: #освещение #сша #кндр #саммит
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:29 27.02.2019
Американские сенаторы предложили ввести санкции против не менее 24 сотрудников ФСБ из-за ареста 24 украинских моряков

Американские сенаторы предложили ввести санкции против не менее 24 сотрудников ФСБ из-за ареста 24 украинских моряков

19:00 27.02.2019
США и Китай достигли существенного прогресса на переговорах, но нерешенные вопросы остаются - Лайтхайзер

США и Китай достигли существенного прогресса на переговорах, но нерешенные вопросы остаются - Лайтхайзер

18:38 27.02.2019
Американский эсминец "Дональд Кук" покинул порт Одессы

Американский эсминец "Дональд Кук" покинул порт Одессы

18:27 27.02.2019
Крым должен вернуться под контроль Украины – Помпео

Крым должен вернуться под контроль Украины – Помпео

17:56 27.02.2019
Трамп доволен результатами первого дня саммита с Ким Чен Ыном

Трамп доволен результатами первого дня саммита с Ким Чен Ыном

11:12 27.02.2019
США будут поддерживать Украину независимо от результатов выборов - Волкер

США будут поддерживать Украину независимо от результатов выборов - Волкер

11:02 27.02.2019
США будут поддерживать Украину независимо от результатов выборов - Волкер

США будут поддерживать Украину независимо от результатов выборов - Волкер

10:17 27.02.2019
Палата представителей США проголосовала за отмену чрезвычайного положения Трампа

Палата представителей США проголосовала за отмену чрезвычайного положения Трампа

09:38 27.02.2019
Конгресс опубликовал текст законопроекта об антироссийских санкциях

Конгресс опубликовал текст законопроекта об антироссийских санкциях

08:44 27.02.2019
Трамп и Ким Чен Ын начнут в Ханое вторую встречу

Трамп и Ким Чен Ын начнут в Ханое вторую встречу

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

О.Гладковский готов к сотрудничеству с правоохранительными органами для скорейшего расследования дела о хищениях в оборонном секторе

НАБУ о решении КС: Будут закрыты уголовные производства о незаконном обогащении, возобновление расследований невозможно

КС обнародовал решение о признании неконституционной статьи УК Украины о незаконном обогащении

Суд поместил под домашний арест харьковского соратника Медведчука Лесика

Украинский военнослужащий ранен на Донбассе - ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Пограничники обнаружили в товарняке на границе с Польшей 3 тысячи пачек сигарет

Правоохранители Торецка изъяли у местного жителя партию марихуаны на общую сумму около миллиона гривен

Суд вынес обвинительный приговор мошенникам, выманившим около миллиона грн по схеме "ваш сын в полиции" – прокуратура

Вступил в силу закон о запрете представителям РФ наблюдать за выборами в Украине

Министерство по делам ветеранов будет развиваться по собственной модели, но с учетом лучшего опыта других стран - Фриз

Пашинян назвал позицию Турции по Карабаху препятствием для налаживания двусторонних отношений

ЕС готовится отразить вмешательство извне в выборы в Европарламент

О.Гладковский готов к сотрудничеству с правоохранительными органами для скорейшего расследования дела о хищениях в оборонном секторе

НАБУ о решении КС: Будут закрыты уголовные производства о незаконном обогащении, возобновление расследований невозможно

Стороны конфликта на Донбассе должны заняться разминированием дорог, прилегающих к КПП на линии разграничения - спецпредставитель ОБСЕ Сайдик

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА