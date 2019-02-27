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19:03 27.02.2019

Вице-премьер Кириленко о решении НОТУ отказаться от участия в Евровидении-2019: Это не лучший выход

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Вице-премьер Кириленко о решении НОТУ отказаться от участия в Евровидении-2019: Это не лучший выход

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко считает нелогичным решение Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) отказаться от участия в Международном песенном конкурсе "Евровидение-2019".

"Я считаю нелогичным (отказываться от участия в конкурсе – ИФ), но решение Общественного вещателя нужно уважать… Я считаю, что это не самый лучший выход, я считаю, что еще было и время, и инструменты для того, чтобы выбрать представителя", - сказал он в эфире радио "НВ", отвечая на вопрос журналиста, считает ли он логичным, что Украина не будет принимать участие в Евровидении в этом году.

В то же время, вице-премьер отметил, что скорее всего сейчас начнется информационная волна от пророссийских сил, что якобы в Украине нет свободы волеизъявления.

"Так вот что я им хочу рассказать. Все эти российские пропагандисты и в Украине, и в самой России пусть посмотрят на свое общество, на отсутствие у них свободы, волеизъявления и выражения своего мнения, и занимаются своими делами", - добавил В.Кириленко.

Ранее в среду Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) заявила, что Украина отказывается от участия в конкурсе "Евровидение-2019".

Теги: #кириленко #евровидение
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