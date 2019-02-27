Аэропорт "Киев" возобновил работу, сообщение о минировании оказалось ложным

На территории международного аэропорта "Киев" имени И.Сикорского взрывоопасных предметов не обнаружено, регистрация на рейсы возобновлена.

"Аэропорт "Киев" возобновил работу в 16:30. Никаких взрывоопасных предметов не было найдено", - сообщает пресс-служба аэропорта на своей странице в Фейсбуке в среду.

Отмечается, что регистрация на рейсы уже открыта для пассажиров.

Как сообщалось, днем, около 14:55 в службу аэропорта на электронный почте поступила информация о минировании международного аэропорта "Киев".

Проходила эвакуация пассажиров из терминалов.

На место выехали взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа, которые обследуют здание аэропорта и прилегающую территорию.