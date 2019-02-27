Полиция проверяет информацию о возможном теракте в Харьковском горсовете

Полиция проверяет сообщение о возможном готовящемся теракте в Харьковском городском совете.

"В 10:00 поступило сообщение на линию "101" от мужчины, который слышал на митинге (перед зданием мэрии - ИФ) о готовящемся теракте. Полиция выехала на вызов", - сообщили в отделе коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области в среду.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", несмотря на сообщение, людей из здания горсовета не эвакуируют. По словам полицейских, проверку проводят без эвакуации.