Индия полностью закрыла воздушное пространство севернее Дели

Воздушное пространство Индии севернее Дели полностью закрыто, сообщает в среду индийская газета The Times of India.

Это подтверждается и информацией международной службы слежения за авиасообщением Flightradar. Согласно ее данным, в воздушном пространстве Пакистана также в настоящий момент находятся всего два самолета. Пакистанские власти также объявили о полном закрытии воздушного пространства над всей страной.

Ранее авиасообщение над приграничными областями Индии и Пакистана было закрыто для транзитных международных рейсов.

Индийское агентство ANI передавало, что в среду пакистанские самолеты нарушали воздушное пространство Индии в районах Пунч и Новшера в штате Джамму и Кашмир, однако в итоге были вынуждены повернуть назад из-за действий индийской авиации. По его данным, один пакистанский истребитель был сбит.

В то же время представитель вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур заявил, что пакистанские ВВС в среду сбили два индийских самолета. Как он утверждает в Twitter, один индийский пилот катапультировался и был арестован после приземления. Судьба еще двух индийских пилотов неизвестна.

Во вторник группа самолетов ВВС Индии нанесла удар по позициям боевиков группировки "Джаиш-е-Мухаммад" на пакистанской территории. Секретарь по иностранным делам МИД Индии Виджай Гокхале позднее заявил, что налет был произведен из-за нежелания пакистанских властей разобраться с террористической угрозой на своей территории, а также из-за подготовки боевиков новых акций против Индии.

Он напомнил, что "Джаиш-е-Мухаммад" несет ответственность за террористический акт 14 февраля в Кашмире, который унес жизни более 40 сотрудников сил индийских служб безопасности.

СМИ сообщали, что в индийском военном командовании указали на причастность спецслужб и военных Пакистана к теракту.

Кашмир - территория, населенная мусульманским большинством, разделена между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.

Между Индией и Пакистаном было три крупномасштабных вооруженных конфликта - Первая кашмирская война 1947-1949 годов, Вторая кашмирская война 1965 года и третий конфликт в 1971 году, связанный с войной за независимость Бангладеш.