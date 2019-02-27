События

11:25 27.02.2019

Детективы НАБУ начали досудебное расследование по части изложенных журналистами фактов о коррупции в "оборонке"

1 мин читать
Детективы НАБУ начали досудебное расследование по части изложенных журналистами фактов о коррупции в "оборонке"

 В Национальном антикоррупционном бюро Украины информируют, что детективы Бюро внесли сведения в ЕРДР и начали досудебное расследование по признакам присвоения, трате имущества или овладении им путем злоупотребления служебным положением по результатам анализа сведений, изложенных в журналистском расследовании о коррупции в оборонном секторе.

"По результатам анализа сведений, изложенных в журналистском расследовании Леси Ивановой о фактах коррупции в оборонной сфере установлено, что часть описанных событий уже исследуется в рамках досудебных расследований, осуществляемых детективами Национального бюро. Что касается других фактов возможного завладения денежными средствами государственных предприятий и государственного бюджета Украины, совершенного организованной группой в особо крупных размерах 26.02.2019 детективы НАБУ внесли сведения в ЕРДР и начали досудебное расследование по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины", - сообщает пресс-служба НАБУ в среду.

Ст.191 УК Украины: Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением. Ч.5 - Действия, ... если они содеяны в особенно больших размерах или организованной группой, - наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Теги: #расследование #набу #укроборонпром #гладковский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:48 27.02.2019
Команда Зеленского намерена вместе с экспертами подготовить механизм привлечения к ответственности коррумпированных чиновников

Команда Зеленского намерена вместе с экспертами подготовить механизм привлечения к ответственности коррумпированных чиновников

09:58 27.02.2019
Националисты намерены пикетировать Генпрокуратуру c требованием расследования фактов коррупции в "оборонке"

Националисты намерены пикетировать Генпрокуратуру c требованием расследования фактов коррупции в "оборонке"

09:22 27.02.2019
ВС признал, что "Укрнафта" не имела права поставлять нефть без предоплаты – НАБУ

ВС признал, что "Укрнафта" не имела права поставлять нефть без предоплаты – НАБУ

21:06 26.02.2019
ВС признал, что "Укрнафта" не имела права поставлять нефть без предоплаты – НАБУ

ВС признал, что "Укрнафта" не имела права поставлять нефть без предоплаты – НАБУ

20:06 26.02.2019
Активисты "Нацкорпуса" требовали ареста И.Гладковского, пикетируя его дом в Козине

Активисты "Нацкорпуса" требовали ареста И.Гладковского, пикетируя его дом в Козине

15:27 26.02.2019
В штабе Порошенко назвали "стопроцентной предвыборной технологией" данные программы "Наши гроши" о закупках в армии

В штабе Порошенко назвали "стопроцентной предвыборной технологией" данные программы "Наши гроши" о закупках в армии

15:03 26.02.2019
В штабе Порошенко назвали "стопроцентной предвыборной технологией" данные программы "Наши гроши" о закупках в армии

В штабе Порошенко назвали "стопроцентной предвыборной технологией" данные программы "Наши гроши" о закупках в армии

14:42 26.02.2019
НАБУ проанализируют информацию программы "Наши гроши" о закупках в армии

НАБУ проанализируют информацию программы "Наши гроши" о закупках в армии

13:50 26.02.2019
Порошенко требует от правоохранителей срочно проверить информацию программы "Наши гроши" - Цеголко

Порошенко требует от правоохранителей срочно проверить информацию программы "Наши гроши" - Цеголко

13:42 26.02.2019
О. Гладковский просит приостановить свои полномочия первого замсекретаря СНБО на период расследования материала о закупках в армии

О. Гладковский просит приостановить свои полномочия первого замсекретаря СНБО на период расследования материала о закупках в армии

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Националисты намерены пикетировать Генпрокуратуру c требованием расследования фактов коррупции в "оборонке"

Боевики "ЛНР" заявили о захвате в плен украинского военного

Боевики 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранены четверо военных

США призвали Индию и Пакистан к сдержанности, чтобы не допустить эскалации напряженности в отношениях

Суд вернул государству землю стоимостью 1 млрд грн в Днепропетровской области

ПОСЛЕДНЕЕ

Закрытые ранее аэропорты севернее Дели возобновили работу

Полиция проверяет информацию о возможном теракте в Харьковском горсовете

Армия Индии приведена в полную боеготовность из-за обострения на границе с Пакистаном

Индия полностью закрыла воздушное пространство севернее Дели

В Каире 24 человека погибли при пожаре на главном вокзале

Индийская армия приведена в состояние полной боеготовности

Вопрос о тарифах на проезд в горэлектротранспорте застопорил сессию Харьковского горсовета

Двойник Ким Чен Ына был выдворен из Вьетнама накануне саммита США-КНДР

В Киеве полицейские выявили за рулем нетрезвого следователя ГБР

Жюри Каннского кинофестиваля возглавит оскароносный режиссер Иньярриту

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА