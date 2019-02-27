Националисты намерены пикетировать Генпрокуратуру c требованием расследования фактов коррупции в "оборонке"

Активисты партии "Национальный корпус" заявили о намерении после полудня среды отправиться под стены Генпрокуратуры Украины, где намерены изложить свои требования по фигурантам журналистского расследования о коррупции в оборонном секторе и контрабанде комплектующих из РФ.

Среди требований к Генпрокуратуре в "Нацкорпусе" озвучили срочное проведение расследования и, в случае подтверждения приведенных в расследовании "Наши гроши" фактов, привлечения к уголовной ответственности первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, участников схемы: Игоря Гладковского, Виталия Жукова, Андрея Рогозы, руководство ГК "Укроборонпром", а также директоров всех государственных предприятий, которые были контрагентами и участниками схемы.

"С целью предотвращения побега, а также влияния на свидетелей, на время расследования обеспечить заключение под стражу всех указанных лиц, прежде всего Игоря Гладковского, Виталия Жукова и Андрея Рогозы; Отстранить от занимаемых должностей руководство ГК "Укроборонпром", а также директоров всех государственных предприятий, которые были контрагентами и участниками схемы", - говорится в обнародованных на странице Нацкорпуса в соцсети Фейсбук требованиях.

В партии требуют наложить арест на счета и имущество всех вышеупомянутых лиц, а также на счета и имущество предприятий, участвовавших в этой схеме, в частности: ООО "Оптимумспецдеталь", ООО фирма "Ренал"; Выявить и арестовать имущество и счета других предприятий, участвовавших в вышеупомянутой схеме и через которые выводились денежные средства.

Также в "Нацкорпусе" требуют провести проверку деятельности ПАО Завод "Кузня на Рыбальском" (Киев) и арестовать его имущество и счета в части, которая не будет иметь влияния на выполнение оборонных заказов Украины.

Помимо этого националисты требуют прекратить выполнение И.Гладковским функций почетного консула в почетном консульстве Республики Сейшельские Острова в г.Киев.

Также заявили о намерении пикетировать в среду днем ГК "Укроборонпром" из-за информации о махинациях с госзакупками в оборонном секторе, опубликованной в журналистском расследовании, в политической партии "Свобода".

Там активисты политсилы намерены требовать "ликвидировать коррупционную прокладку и кормушку президентов"; арестовать действующего и предыдущего руководителей "Укроборонпрома"; осуществить немедленную проверку всех контрактов ГК "Укроборонпром" за 2014-2019 гг; прекратить торговлю продукцией двойного назначения со страной-агрессором и создать временную следственную комиссию по импичменту президента в связи с фактами коррупции высших должностных лиц государства.

Как сообщалось, команда журналистских расследований Bihus.Info представила 25 февраля фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.

Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны О.Гладковский, который ранее был бизнес-партнером действующего президента страны Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна. В материале также говорится, что сделки организовывались через три основные фирмы-прокладки, а одной из подобных фирм якобы выступал завод "Кузня на Рыбальском", на тот момент принадлежавший П.Порошенко.

И.Гладковский заявил, что подаст в суд на авторов фильма, которые обвиняют его в причастности к коррупции в оборонном секторе. Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко также назвала инсинуацией факты, обнародованные в расследовании, и заявляет, что его фигуранты подадут в суд на журналистов.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) завили, что предприятия, о которых идет речь в программе "Наши гроши" о злоупотреблениях при проведении закупок для украинской армии, уже являются объектами расследований НАБУ.