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06:57 27.02.2019

Возле Одессы правоохранители задержали вооруженных неизвестных

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Возле Одессы правоохранители задержали вооруженных неизвестных

Правоохранители накануне задержали возле Одессы неизвестных, которые оказались членами одной из группировок ультрасов "Динамо", сообщил советник начальника Главного управления полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

"Как выяснилось, большинство из них это ультрасы Динамо, одно из крыльев, среди которых, кстати, было семь несовершеннолетних", - написал Р.Форостяк в Facebook.

Он добавил, что "у лиц приняли письменные объяснения, изъяли спецсредства и травматическое оружие, в рамках начатого досудебного следствия по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст 263 УК Украины. На некоторых из этих "туристов" были составлены административные протоколы по признакам правонарушения предусмотренного ст 185 экз 1 КоАП (нарушение порядка организации мирных собраний, митингов и демонстраций)".

По словам советника начальника ГУ Нацполиции области, вооруженные молодые люди отказались от предыдущих намерений проводить действия связанные с нарушением общественной безопасности.

"Содержать их больше чем 3 часа у правоохранителей законных оснований уже не было, они направились обратно домой. Выяснилось, что визит, который они планировали, не имеет отношения к избирательному процессу или каким-то образом связан с политикой", - сообщил Р.Форостяк.

По его словам, с правоохранителями связалась и взяла на себя ответственность одна из праворадикальных организаций.

"По словам руководителя, они осознали и признают недопустимость таких действий и уверяют, что ехали только протестовать "против коррупционеров", не зная, что в Одессе с визитом чиновники и официальные делегации", - подытожил советник начальника ГУ полиции.

В свою очередь, общественная инициатива "Кто заказал Катю Гандзюк" сообщила, что акция с участием задержанных активистов проходила в месте, где ранее был анонсирован визит президента Украины Петра Порошенко, поскольку у молодых людей к президенту были личные вопросы.

"Задержали активистов за вопрос "Кто заказал Катю Гандзюк?" у морвокзала, где сегодня находился Петр Порошенко. Задержали незаконно", - указано в сообщении.

В инициативе отметили, что, в частности, вопросы касались блокировки дальнейшей работы ВСК по делу Е.Гандзюк. Также добавили, что мероприятие проходило в не запрещенной пешеходной зоне, на безопасном расстоянии от кораблей и в то время, в котором это было удобно большинству людей.

Позднее в организации сообщили, что по состоянию на 1:00 27 февраля задержанных активистов отпустили.

"Всех отпустили. Ребята свободны. Ничего задержанным не смогли предъявить, просто незаконно продержали несколько часов. Спасибо всем за реакцию и стихийный митинг в месте задержания", - сказано в сообщении.

Теги: #задержание #провокации #украина #одесса
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